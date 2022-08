Kui suvine kuumus ebamugavaks muutub, tormavad kõik kel võimalik kliimaseadme juurde, et tube jahutada. Reliance Home Comfort'i tegevusjuhendaja Michael Lopes ütleb, et ideaalne oleks suvel hoida tubast temperatuuri 22 kraadi ümber. «See on enamike jaoks mugav temperatuur, kuid paljud asjad mõjutavad seda, kuidas te seda tajute,» selgitab ta Martha Stewartile. Ta õpetab, et näiteks niiske õhuga tundub 22 kraadi palju intensiivsem kui kuiva õhuga.