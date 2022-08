Kuressaare vanalinna väärikasse puitmajja endale pesa teinud kohvik Kure meelitab möödujaid hõrgutavate kohvilõhnadega. Jalutaja pilku haarab ka Kure elegantne logo, millel on kohvi turgutavast mõjust kaela välja sirutanud kurg hoogsalt sammu võtmas. Et Kurele koduks olevas hoones on varem asunud ka Kuressaare posti-telegraafi kontor, siis uudiste vahetamise traditsioon siin jätkub. Muidugi koos kohviga.