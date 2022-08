KODUKONTORI KOLMIK ⟩ Sisekujundaja selgitab, kuidas luua väike töötegemist soosiv nurgake

Asjad ei pea olema alati käepärast

Tänapäeval on enamik tööks vajalikke dokumente arvuti kõvakettal või pilves. Seega on vajadus täiendavate sahtlite ja riiulite joaks minimaalne. Kui varasemalt leiti, et kõik tööks vajalikud esemed võiksid olla laua tagant tõusmata käeulatuses, siis tänapäeval soositakse pigem vastupidist – hea on, kui inimene aeg-ajalt toolilt püsti tõuseb ja end liigutab, seega võiks teadlikult paigutada mõned riiulid töökohast pisut eemale. Kindlasti võiks eelistada lahtiseid riiuleid sahtlitele, sest need püsivad paremini korras, mida suuremad on sahtlid, sega kiiremini kipub seal tekkima kaos. Pisikeste esemete jaoks võib panna lauaplaadile või riiulile praktilised kaanega karbid või kastid.