Mees jäi diivani vahele kinni, päästma saabusid tuletõrjujad

Postituse juurde on kirjutatud, et päästjatel õnnestus mehe käsi diivanist kätte saada. Mees ega diivan juhtumis viga ei saanud. Mehe käsi oli kergelt punane, kuid ei vajanud arsti tähelepanu.

«Me ei tegele ainult tulekahjudega. Mul on hea meel, et saime abiks olla ja et hädasolija ja diivan kannatada ei saanud,» ütles päästeoperatsioonis osalenud tuletõrjuja Gavin Wilson.