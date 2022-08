Loe, millist kohvi tuntud Eesti näod hommikuti joovad!

Ivo Linna, muusik

Ivo Linna, 2022. Foto: Ragnar Peets/Postimees Grupp

Ma olen lapsest saati põhimõtteliselt kõiki kohvisid proovinud. Sügavalt nõukajalt mäletan Žigulidega kohvi. Võib vast öelda, et olen läbinud kohvijoomise kõik etapid ehk siis joonud potis keedetud kohvi ja mekkinud ära ka latted ja cappuccinod. Tavapäraselt tarbin väikese piimakesega mustmõrudat presskannu kohvi. Enamus ajast naudin seda kodus ja reguleerin kangust ise. Kokku joon päevas tavaliselt kaks kuni kolm kruusitäit ja tunnistan, et see tõesti maitseb mulle. Kui peaksin mõnda kohvi soovitama, siis oleks see kindlasti pätikohv!

Franz Malmsten, näitleja

Franz Malmsten, 2020. Foto: Sille Annuk/Postimees Grupp

Kohvil on mu elus oluline osa. Kui läheb kohvi valmistamiseks, siis on minu jaoks alati tähtis, et see peab olema värskelt jahvatatud ning tarbida armastan seda kaneeli ja vanillisuhkruga. Valmistan seda espressokannus ja enamasti joon koos kaerapiimaga.

Sandra Vabarna, arengutreener ja muusik

Sandra Vabarna, 2020. Foto: Tairo Lutter/Postimees Grupp

Mul on kohviga armastan-vihkan suhe. Mulle väga maitseb see, aga samas teeb see mind ärevaks, kui üle ühe tassi joon. Seega on minu lahendus, et tarbin kofeiinivaba kohvi kuskil üks kuni kaks tassi päevas.

Tuuli-Ann Freienthal, ajakirjanik

Olen hoidnud kohviga alati teadlikku ja tervislikku suhet ehk üle kahe tassi päevas ma seda ei tarbi. Hommikuti joon ma ehedat lahustuvat kohvi, kuhu panen kaerapiima, mis on mu täielik lemmik. See vist kõlab veidralt, aga tegelikult võib lahustuv kohv väga kvaliteetne ja hea maitsega olla. Televisioonis töötades olen ma mitmeid röstikodasid külastanud ja saanud seeläbi erinevaid maitseid proovida ning soovitan seda elamust ka teistele. Tööl tarbin kohvi espressomasinast, aga tihti tunnen, et see on minu jaoks liiga kange. Pigem eelistan lahjemat ja piimaga kohvijooki. Suvel on minu vaieldamatu lemmik jääkohv. Valmistan kodus kohvijääkuubikuid, millele kallan külma piima peale ja see on lihtsalt parim!