SEPTEMBRIS EI JOO! ⟩ Ühest alkoholivabast kuust piisab, et elukvaliteeti märkimisväärselt parandada

Alkohol mõjutab ka inimkapitali

«Eesti alkoholipoliitika rohelisse raamatusse on seatud eesmärk – tarbimine püsivalt alla 8 liitri absoluutset alkoholi elaniku kohta. Täna on see 9,2 liitrit elaniku kohta ja me peame paraku tõdema, et oleme sihist eemaldumas,» märkis Veimer.

Peamised võtmed alkoholi tarvitamise ja sellest tulenevate kahjude vähendamiseks on poliitikakujundajate peades ja kätes. Meetmeid tuleb rakendada korraga – reguleerida alkoholi hinda, piirata selle kättesaadavust – sellisel koosmõjul on tulemused, mis võivad reaalselt alkoholitarbimise harjumusi muutma panna. Hoiakute muutmisel on tähtis nii keskkond, mis ei eksponeeri alkoholi ja piirab kättesaadavust kui ka lapsevanemate eeskuju ning töökohtade ja kollektiivide kultuur.

«Pahatihti kipub ununema kui tähtis on tervise hoidmine varasest east alates. Alkohol pärsib noorte aju arengut, mõjutab õpivõimet ja toimetulekut tulevases täiskasvanu-elus,» sõnas Veimer. «Ometi on meetmed olemas, millega on võimalik eesmärkide poole liikuda ehk alkoholi tarvitamist vähendada. Alustada tuleb alaealiste alkoholi kättesaadavuse piiramisest ning samuti tõsiselt kaaluda erinevaid alkoholi müüki, kättesaadavust (nt avalikel üritustel) ja reklaamimist piiravaid või keelustavaid meetmeid.»