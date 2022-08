TEISELE RINGILE ⟩ Eesti elektroonikamüüja hakkas penoplasti koguma

«Penoplast on eriti suuremate kodumasinate puhul täna veel pakkematerjalina möödapääsmatu, kuid kliendid ei oska sellega tavaliselt eriti midagi ette võtta ja penoplast kipub sattuma olmejäätmete sekka. Samas on see aga üks neist materjalidest, mida saab nii ümber töödelda kui ka uueks materjaliks toota,» selgitas Koppel.

Aare Koppel lisas, et Euronics on seadnud eesmärgiks ettevõtte keskkonnajalajälge olulisel määral vähendada. «Soovime suunata nii palju pakkematerjale kui võimalik uuesti ringlusesse. Lisaks penoplastile sorteerime oma kauplustes eraldi pappi, kile, kinnitusvitsasid, elektroonikat ja patareisid. Meie suurem eesmärk on tulevikus hakata kõigis oma kauplustes ka olmeprügi sorteerima, kuid hetkel piiravad seda kaubanduskeskuste poolt pakutavad võimalused,» märkis Koppel.

Ragn-Sellsi äriarendusjuhi Rainer Pesti sõnul on ei ole jäätmete sorteerimiseks erilisi eelteadmisi vaja, enamasti piisab vaid pealehakkamisest. «Kõik, mis me kottidega poest koju toome on loodusressurss ja igaühe vastutus on seda ressurssi võimalikult palju tagasi ringlusesse suunata. Tootjate ülesanne siinjuures on toota pakendeid, mis sobivad materjalina ringlusesse ja meie ülesanne Ragn-Sellsis on investeerida üha parematesse sorteerimistehnoloogiatesse, et võimalikult palju ringlusesse suunatavat materjali liinidelt kätte saada,» märkis Pesti.