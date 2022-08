Vaata, kui suur osa rahvast oma elukohaga rahul on!

Kohaliku omavalitsuse kui elukohaga on rahul 62 protsenti küsitluses osalenud vastanutest. Aasmaa selgitusel märgib see küll koguarvestuses enamust, ent omavalitsuseti on pilt erinev. „Näiteks kahe naabri, Kose ja Kiili valdade, rahulolu tase erineb lausa 24 protsenti,» tõi ta välja.

Hinnang omavalitsuse tegevusele on keskpärane. Veidi vähem kui pooled (47 protsenti) ütlevad, et kohalik volikogu tegeleb elanike muredega piisaval või suurel määral, kuid elanike prioriteetidega arvestatakse otsustes vaid veerandi (26 protsenti) arvates.

Pooled vastajatest (50 protsenti) nõustuvad, et nende omavalitsus teeb head tööd, veidi väiksem (43 protsenti) on elanike osakaal, kes ütlevad, et omavalitsus on igati tõhus ja hästi juhitud ning pakub head hinna ja teenuste kvaliteedi suhet (40 protsenti).