Esik on koht, kuhu lapsed kõik oma asjad viskavad ja millegipärast on järgmisel hommikul pool neist kadunud. Ja autovõtmed – kuhu need asjad kadusid? Organiseerige oma esik viisil, mis teie jaoks töötab ning et igale asjale oleks oma koht. Uskuge, teete endale teene.