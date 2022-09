Rael Artel Naked Islandi loomekeskuse sünnist: algul oli mõte, et lööme kileaknad ette ja pursuikad sisse

Välismaise kõlaga Naked Island sai nime poolsaarelt, mil see asub. Raudteerööbaste kõrval asuv vana tootmishoone, kuhu jõudmiseks tuleb Paljassaare kõrvaltänavaidpidi keerutada või läbi kunagi valmiva filmilinnaku territooriumi jalutada, on loovusesaar keset tühermaad. Kunagi saab sellest Tallinna uus kuum piirkond, kuid selleks tuleb veel kannatust varuda.

Naked Islandit veavad Rael Artel ja Bruno Kadak, kes töötavad selle nimel, et Eesti kontekstis täiesti uudne co-working töö- ja loomekeskkond teenindaks kõiki tegutsejaid parimal võimalikul moel. Uksed on avatud kõigile, kel vähegi tahtmist midagi oma kätega teha. Ja teha saab siin palju, näiteks keevitada, hööveldada, saagida, puurida, valada, kruvida, sepistada, aga miks mitte ka disainida, modelleerida, leiutada, kududa või restaureerida. Oma riistu pole vaja kaasa võtta – kõik vajalik on siin olemas.