Kõige olulisem tegur või säilimisperioodi pikkuse juures on see, kuidas võid hoiustatakse. Ilmselgelt püsib külmikusse pistetud või toasoojast kordades kauem söögikõlbulik.

Laias laastus võib öelda, et külmikus püsib või söögikõlbulik kuni kolm kuud. Seda juhul kui see on korralikult pakitud ning külmik on võrdlemisi puhas. Ka sügavkülmikus võib võid säilitada ning sel juhul kõlbab see ka aasta möödudes süüa. Toatemperatuuril hoitud või kaua söögikõlbulik ei püsi. Arvesta umbes kahe-kolme päevaga.