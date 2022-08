OMA TUBA, OMA LUBA ⟩ «Tallinnas on väga palju maakaid, kes ei tunne selle üle uhkust, aga võiksid!»

Saatekülalisele Kristinkale meenub lapsepõlvest, et tema kodukandis Lasnamäel oli vaja iga asja eest võitlust pidada. Supernaine on õppinud juba maast ja madalast enese eest seisma. Selleks on tal tagataskus iluvõimleja jalahoop, mida ta hoiatava meetmena siin-seal kasutanud on.

Kooli minnes hoidis väike Kristinka sõbrannadega kätest kinni, et tuul väikeseid tüdrukutirtse Lasnamäe tuulekoridorides pikali ei puhuks. Vabatahtlikult ta seal täna enam ei elaks. Ometigi leiame ühiselt, et Lasnamäe hallis taevas ning valuhellas kolearhitektuuris on oma teatav ilu ja võlu. Tuleb välja, et kodukant on varajases nooruspõlves traumakontod avanud Kristinka, Palmipuu ja Kostapi igati vintsketeks ja tugevateks kasvatanud. Meie kontodel olevatest traumadest kuuled juba täpsemalt tänases episoodis!