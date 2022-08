Kristiinesse kerkivad Tihase kodud ühendavad kaht eripalgelist maailma

Tihase arendusprojekti raames ehitab Merko aadressile Sõpruse pst 26//28 kaks viiekorruselist kortermaja. Hoonetes paiknevad hubased kahe- kuni neljatoalised korterid, mille suurused jäävad vahemikku 51–132 ruutmeetrit. Korteritesse jõudva päikesevalguse maksimeerimiseks on suurem osa kortereid läbi maja ulatuva ruumiplaaniga.

«Tihase kodud ühendavad kaht eripalgelist maailma. Ühel pool asub peresõbralik ja õdus Kristiine aedlinn ning teisel pool on mugav transpordiühendus südalinnaga. Et rõhutada piirkonna rohelisust ja laiendada kodutunnet korteritest väljapoole, oleme pannud projektis suurt rõhku rõdude, lodžade, terrasside ja õuealade loomisele,» sõnas Tihase projekti arendusjuht Taavi Kotkas.

Aastaringseks mõnusaks olemiseks on kõigil Tihase korteritel rõdud, lodžad ja/või terrassid. Esimese korruse korteritel täiendab terrassi privaatne hooviala ja viimase korruse korterite katuseterrasside juurde kuulub nii klaasitud talveaed kui minivälibassein. Kõigi elanike jaoks mõeldud alana rajatakse kortermajade juurde õdus sisehoov, mille ühiste puhke- ja mängualade ümber rajatakse lopsakas rohelus.

Hoonete maa-alusel korrusel on ühendatud praktiline kauniga. Parkimiskohtadel on elektriauto laadimispunkti paigaldamise valmidus, rattaruumis saab lisaks jalgratta hoiustamisele ja hooldamisele seda ka pesta ning panipaikades oma elektrit tarbivaid kergliikureid laadida. Tavapärased betoonseinad on asendatud pilkupüüdva ja koduse siseviimistlusega, mis loob õdusa kodutunde juba hoonesse sisenedes.