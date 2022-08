VÄÄRT VÕI MITTE? ⟩ Mis teeb kulla hinnaga kaamelipiima nii eriliseks?

On väga oluline, et pakuksime kaamelitele lüpsmise ajal pingevaba ja rahulikku õhkkonda, et nad saaksid piima välja lasta. Selleks, et saaksime neid ilma vasikate kohaloluta lüpsta, on neid vaja omajagu treenida. Kaua selleks kulub, oleneb loomast, iga kaamel on erinev. Mõnel võtab lüpsiplatsi väljaõpe kaks-kolm päeva, mõnel aga nädalaid,» rääkis farmi peaveterinaar Judit Juhasz.