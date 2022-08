PISTA SUVI PURKI ⟩ Vaata, millised olulised aiatööd tuleb septembris kindlasti veel ära teha!

Jaga saaki ja pista suvi purki! Saagikoristus on parim osa puu- ja köögiviljakasvatusest! Kontrolli valmivat saaki regulaarselt, et mitte maha magada õiget aega viljade korjamiseks või ülesvõtmiseks.

Kui kasvuhoones on viimased viljad valminud, on aeg see puhastada ja koristada. Pärast saagi korjamist vii välja taimejäänused ja pealmine mullakiht. Ära pane taimejäänuseid komposti, vaid hävita need. Samuti viska minema taimede tuginöörid jms, mis võivad olla taimehaigustega saastunud.