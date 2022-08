PILDID ⟩ Mees on maitsekalt sisustanud oma kodus asjadest, mis ta prügikastidest leidnud on

Aardeotsija, kes elab Austraalias, on juba neli aastat käinud prügikastides sobramas ning on sealt nii mõndagi väärtuslikku leidnud. Üheks hinnalisemaks leiuks oli kunstiteos, mis hinnati 3000 Austraalia dollari vääriliseks.

«Kõik sai alguse sellest, et olen innukas reisija ja liigun palju erinevate kodude ja riikide vahel, leidsin, et jäätmepunktid on head kohad, kust mööblit hankida,» rääkis Itaalia päritolu mees FEMAILile.