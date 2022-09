Mis teeb Ivo Linna noorusaja kohvijoogi nii eriliseks?

Nooremapoolsed inimesed pole sellest väga palju kuulnud?

Tõepoolest. Aga lühidalt on tegemist sigurijuurest tehtud viljakohviga, millel on kusjuures väga mõnus tummine ja šokolaadine maitse, mistõttu tarbivad osad inimesed seda koguni koos päris kohviga. Lisaks ei sisalda see kofeiini ning on seetõttu suurepärane asendus ka neile, kes kohvi tahaksid, aga ei või kofeiini tarbida. Näiteks leidub inimesi, kelle jaoks on tavaline kofeiinivaba kohvi liiga vesine ning kuna maitsemeel soovib rohkem tummisemat mekki, siis nad jõuavadki sigurikohvini. Veel on see ka väga kasulik, sest sisaldab mitmeid toitaineid. Näitena võin tuua selle inuliinisisalduse, mis on väga kasulik meie seedimisele.

Hoolimata heast maitsest pole see jook eriti populaarne. Kui leitav see on?

Ütleme nii, et pigem on see kättesaadav poodides. Kohvikutes võib seda küll saada, aga see on pigem haruldus. Ka meie panime selle alguses menüüsse, aga huvi oli kahjuks väike. Eks meie külastaja on ka nooremapoolsem inimene, mistõttu on see arusaadav.

Aga mida siis üks noor tarbib?

Ütleme nii, et meie klient jaguneb kaheks. Ühed on nagu „vine wine“ veinijoojaid, kes on kõigest väga teadlikud. Näiteks huvitab neid kohvi päritolu või siis, et milline on joogi röst. Teised on sellised, kes eelistavad iseloomuga jooke, mis ei sisalda ainult kohvi, vaid ka erinevad siirupeid.

Mida soovitaksid igale kohvijoojale?

Ma ütleksin nii, et kohv on üks eksootiline jook. Seega ärge võtke seda kui üht kiiret kütust, vaid uurige rohkem ka selle päritolu kohta. Uskuge see on väga huvitav ja avardab ka maitsemeeli.