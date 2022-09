Sõid midagi vürtsikat? Arst selgitab, kuidas suus tekkinud «põlengut» kustutada

On tõestatud, et terava toidu söömine ei paranda mitte ainult meie organismi vastupanuvõimet, vaid parandab ka seedimist ja meeleolu. Tšillit süües on terava toidu valuaistingu käivitajaks ühend nimega kapsaitsiin. Meie aju tõlgendab terava toidu hõrku maitset valuaistinguna, mispeale meie endokriinsüsteem püüab seda loodusliku valuvaigistava hormooni endorfiiniga leevendada. Õnneks saab terava toidu nautija põletava tunde vastu ise väga palju ära teha, vahendab The Mirror.