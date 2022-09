Keset vaaritamist süttinud kubu-tüüpi õhupuhasti tekitas Tartu kortermajas paksu pahandust

Tartust edastus tulehäire ühest korterist, mille kontaktisikuga G4S koheselt ühendust võttis. Selgus et tema ise kodus pole. Pärast kodustele helistamist palus klient siiski kiiremas korras saata patrullekipaaž kodustele appi, sest kohapeal oli süttinud elektripliit. Patrulli saabudes selgus, et söögi tegemise käigus oli süttinud kubu-tüüpi õhupuhastaja. Kööki paigaldatud Nublu suitsu- ja vinguandur andis algusjärgus tulekahjust õigeaegselt märku ning seetõttu sai tulekahju enne päästeameti sekkumist ka oma jõududega kustutatud.

Tallinnast Mustamäelt edastunud häire peale saabus kohale turvaekipaaž, kes kuulis läbi ukse, et korteris on keegi sees. «Kuna turvatöötaja kellegagi korterist ühendust ei saanud ning ukse alt oli tunda kõrbelõhna, kutsuti kohale päästeamet. Päästjad olid korterisse sunnitud sisenema läbi avatud rõduukse ning leidsid sisenedes eest vanema naisterahva, kellel oli toit söögitegemise ajal kõrbema läinud,» kirjeldas Pärjala. Korteris viibinud isiku käitumine ei olnud adekvaatne, mistõttu kutsuti talle kiirabi, kes võttis naise oma hoole alla.

«Kuigi õnnestus hullem ära hoida, ei tohiks õnnele siiski lootma jääda. Seega on väga tähtis, et majapidamises oleks toimiv suitsu- ja vinguandur, mis teavitab, kui olukord ohtlikuks muutub, sest tuleõnnetusse sattudes ei pruugi inimesed enam adekvaatselt tegutseda ja vajavad kõrvalist abi. Söögitegemise ajal tuleb muidugi ka ise hoolas olla ja jälgida, et toit ei läheks kõrbema ega midagi ei süttiks,» ütles Pärjala.