ROHENÄPUD KUULDELE ⟩ On aeg kevadised lillesibulad mulda pista!

Sügise algus on just õige aeg hakata mõtlema selliste kevadekuulutajate peale nagu lumikellukesed, nartsissid, tulbid, krookused või püvililled. Need sibullilled on kõik väga dekoratiivsed, üsna vähenõudlikud ja õitsevad ajal, mil muid õisi on veel vähe – nad on kevade esimesed värvirõõmsad laigud.