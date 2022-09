Paber- või kilekott? Vaata, millist ostukotti eelistavad meie lõunanaabrid!

Kui ligi pooled (47 protsenti) eestlastest vastanutest kinnitasid, et on alati püüdnud teha keskkonnasõbralikumaid valikuid, siis enam kui kolmandik (35 protsenti) kinnitas, et nende harjumused on selles suunas muutunud just viimastel aastatel. Näiteks märkis 63 protsenti vastanutest, et külastavad toidupoodi regulaarselt oma ostukotiga ning 40 protsenti, et peavad ostukoti puhul oluliseks selle valmistamisviisi ja materjali.