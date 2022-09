Anna oma kodu üles! Kauneid maju ja tublisid korteriühistuid oodatakse konkursile

«Majad tehakse korda, sest see aitab kulusid kokku hoida, aga hinnas on ka mugav ning kaasaegne elukeskkond,» nentis ta ja kutsus ühistuid üles tänavusel konkursil osalema. «Konkursil on olnud maju igast Eestimaa nurgast, elamute ümber rajatakse kauneid aedu ja tegusad ühistujuhid on kogukonnasädemed,» kiitis Mardi.