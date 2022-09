KRÕBE VÕI ÕIGLANE ⟩ Kas arvad ära, kui suur summa tuleb selle 8,9-ruutmeetrise Tallinna korteri eest välja käia?

Põhja-Tallinnas müüakse 1-toalist korterit, mille ruutmeetrite arv on kõigest 8,9. Kõik eluks vajalik on siin olemas – suur voodi, vannituba, kööginurk, pesumasin, lösutamisala ja söögilaudki. Asukohtki on korteril hea. Lähedal on park ning Stroomi rand, lisaks toidupoed ning ühistranspordi peatused. Ka lasteaiad ja koolid on lähedal.