MICHELINI GIID ⟩ Saladuskatte all tegutsevad gurmaanid panid kokku Eesti kulinaariat tutvustava ringreisi

Hotelli esimesel korrusel asub ka Fii, kuid seekord linna serval asuva Lõunakeskuse kaubandus- ja meelelahutuskeskuse kõrval. Selle kerge ja õhulise restorani stiil on tagasihoidlik, mis hoiab fookuse kindlalt värvilisel ja silmatorkaval toidul. Road on moodsad ja on mõjutatud kogu maailmast. Hinnadki ei aja pankrotti.

Viljandi - Tartust 77 km läänes

Sügaval metsas peidab end see armsaks saanud hansalinn, oma puithoonete, muljetavaldavate lossivaremete ja järvevaatega. See on koht, mis tähistab ajalugu ja traditsioone ning hoiab neid elus, mistõttu pole ime, et see on nimetatud UNESCO käsitöö ja rahvakunsti loomelinnaks! See on piirkond, kus õpid tundma «aeglase elamise» tähendust – kuni üle 25 tuhande inimese saabub legendaarsele neljapäevasele Viljandi pärimusmuusikafestivalile.