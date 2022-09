NÄDALA RETSEPTID ⟩ Keeda lõuna talveks ette. Kolm Pille Endeni hoidist

Toome salatiretro kurgi, sibula, porgandi ja tilliga, marineeritud ja hapendatud kurgid, marineeritud seened peolauale ja õrnsoolaseened salati või piruka jaoks, lihtne tomati-sibula salat, ungaripärane letšo – see kõik on köögitoimetaja ja kokaraamatute kirjutaja Pille Endeni kodus iga-aastane must be ehk peab-olema-hoidiseklassika. Suureks moosikeetjaks ta end ei pea, pigem hindab hapukamat ja teeb mõne purgi vürts- või juustumoosi. Üksnes ploomimoos brändiga ning õunamoos vanilli ja kardemoniga lähevad igal sügisel hoidiseriiuli magusalahtrisse.