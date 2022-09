NÄDALA AED ⟩ Kui külm kipub kimbutama

Sügiskuu on alanud ja enamasti ilmutavad end sel ajal ka esimesed öökülmad. Öökülmasid jaotatakse varajasteks ja hilisteks. Vastupidi loogikale on varajased öökülmad need, mis pärast suve varakult saabuvad (enamasti septembris, kuid öökülmi on esinenud isegi augusti lõpus), hilised aga need, mis veel mai- või juunikuuski kimbutada võivad. Aia seisukohast on kõige ohtlikumad hilised öökülmad, sest marja- ja viljapuude õitsemise ajal võivad need hävitada igasuguse saagilootuse, ent palju kahju võivad tekitada ka varajased miinuskraadid.