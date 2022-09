Suvisel ajal on nende otse Emajõe kaldal paikneva kortermaja kõrgeima korruse tubades ja terrassil mõnus, sest suured puud varjavad päikest. Talvel, kui puud on raagus, on ruumid palju valgusküllasemad.

«Kui mu tulevane abikaasa tuli 16 aastat tagasi Eestisse, hakkasime meile sobivat elamist otsima ja sattusime juhuslikult Emajõe äärde Ranna teele uusi kortereid vaatama. Võtsime esialgu sihikule ühetoalised, aga neist me eriti ei vaimustunud. Siis pakkus maakler, et läheme üht suuremat katusekorterit vaatama,» meenutab Sirje Petersen ja lisab, et kui nad rõdul seisid ja imetlesid Emajõe vaateid, teatas mees, et selle me võtame. Ja nii lihtsalt korterisaaga lõppeski.