FOTOD ⟩ Eesti teravaima maitsemeelega kohviekspert on lätlane

Lätist pärit Rocket Bean Roastery kohvispetsialisti Kristaps Eglitis sõnul iseloomustab nende toodangut eelkõige erilisus, omapärasus ning eksperimenteerimine. Estonian Cupping Championshipil osales Eglitis esimest korda ning selle võit tuli talle pigem üllatusena. «Ma ausalt öeldes ei oodanud, et mu oskused kohvieksperdina nii tugevad on, et selle võidan,» ütles ta.

Kohvifestivali peakorraldaja Kennet Sarve sõnul kulges päev väga edukalt ja tal on äärmiselt hea meel näha, et huvi võistluse vastu aina kasvab.

«Kihvt oli näha, et baristadel oli võistluste vastu suur huvi. Hästi tore on näha, et võistlejaid oli üle Eesti, mis näitab tegelikult ka seda, et kohvikvaliteedist hoolimine ei ole sugugi vaid suuremate keskuste teema,» ütles Sarv.