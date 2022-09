RINGMAJANDUS ⟩ Mida arvata? Heinz toob turule ketšupiplekiga rõivad

Heinz Vintage Drip nime kandvas rõivakollektsioonis on 157 eset, mis tulevad suuruses XXS kuni XXL. Legendaarse ketšupitootja kollektsioon ei saa ju mõistagi olla nagu iga teine, sestap tulevad ka Heinzi rõivad väikese vimkaga, milleks on plekid rõivastel, vahendab UniLad.

Heinzi tavatul kollektsioonil on üllas tagamõte: kogu tulu annetatakse mittetulundusühingule nimega Rise Against Hunger, mille eesmärgiks on võidelda ülemaailmse näljaprobleemiga.