UURING ⟩ Puhas õhk aitab saavutada paremaid õpitulemusi

«Inimese poolt väljahingatud õhus on CO2 umbes 4 protsenti, ent välisõhus 0,03–0,04 protsenti, seega on siseõhus seda ligikaudu 100 korda rohkem kui välisõhus,» selgitas eestimaise õhutehnoloogia ettevõtte Airobot juhatuse liige Heiki Aulik. CO2 tõusu õhus märkab inimene alles siis, kui tal on juba tekkinud väsimus, unisus ja loid tunne. Seetõttu on kõige lihtsam lahendus ventilatsiooniseade, mis mõõdab õhu CO2 taset ja selle tõustes automaatselt suurendab õhuhulkasid.