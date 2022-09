UUS REAALSUS ⟩ Inimesed tahavad osta, aga uusi kortereid tuleb tikutulega taga otsida

Kardetav majanduslangus pole veel päriselt alanud ja see väljendub selgelt ka inimeste huvis kinnisvaratehinguid sooritada – nõudlus uue kinnisvara järele on Tanel Rebase sõnul jätkuvalt kõrge.

«Kui uute korterite pakkumine on hetkel madal, siis teise ringi kinnisvara kättesaadavus on jällegi viimastel kuudel paranenud,» ütles Rebane. «Kuna inimesed kaaluvad otsuseid rohkem läbi ning kodulaen pole enam kõigile jõukohane, on pakkumiste arv viimasel ajal tõepoolest veidi suurenenud.» Ta lisas, et uusi kortereid pole siiski kuigi palju peale tulemas ning tõenäoliselt ei lisandu neid ka lähikuudel.

Olukorda kodulaenuturul muudab ka inimeste langenud võimekus laenu teenindada. «Kuna elamiskulud on nii palju tõusnud, on ka pangad sellega arvestanud ning olukorra ümber hinnanud,» selgitas Rebane. «Kui enne oleks inimese laenuvõimekus olnud 100 000 eurot, siis tänaseks on see langenud 85 000 euro peale. Selle peamiseks põhjuseks ongi energiahindade tõus ja üleüldine inflatsioon, mistõttu peab rohkem inimesi oma võimalustele tõsisemal pilgul otsa vaatama.»

Mõistagi mõjutab olukorda ka intressimäära tõus. See pole Rebase sõnul aga peamine põhjus, kuna selle otsuse lõplikku mõju on veel raske hinnata. Ehkki intressimäära tõus paneb inimesi rohkem rahaga seotud otsuseid kaaluma, pole siiski veel näha, et euribori kasv neid veel finantsiliselt otseselt mõjutaks. Suurem roll on hetkel ikkagi üleüldisel hinnatõusul, kuna elu on väga lühikese perioodi jooksul väga palju kallimaks muutunud,» sõnas ta.