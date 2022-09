KUHU EDASI? ⟩ Suvekuumus külmutas Tallinna korterite hinnad

«Juba kolmandat kuud on hinnad püsinud sisuliselt paigal või isegi mõne protsendipunkti võrra langenud, mistõttu tundub, et majanduslanguse ootus ja inimeste ostujõu vähenemine on kinnisvara hinnakasvu pidurdanud,» kommenteeris 1Partner Kinnisvara tegevjuht Martin Vahter, kelle sõnul on pakkumine turul samas endiselt piiratud ja seetõttu suuremat hinnalangust oodata ei ole.