See ei ole esimene kord, mil Dale Marshall hiiglasliku kõrvitsa kasvatanud on. 2019. aastal taris ta osariigile pühendatud messile 926 kilogrammi kaaluva kõrvitsa. Sel aastal tõsteti kraanaga messile kõigile imetlemiseks 974 kilogrammi kaalunud kõrvits, millele pani Dale nimeks Cookie Monster.

Kõrvitsasordi nimi on Atlantic Giant ning sellest kasvavadki hiiglaslikud kõrvitsad. Olulist rolli mängib ka Alaska muld, mis on täna iga-aastasele lõhemigratsioonile üliviljakas. Miljonid kalad ujuvad USA ja Kanada läänerannikul ookeanisse suubuvate jõgede kaudu ülesvoolu, et paljuneda. Peale paljunemist on kalad nii kurnatud, et surevad. Seda protsessi peetakse maailma kõige suuremaks toitainetevahetuseks, kuna ookeanist saabub jõgesid mööda maismaale miljoneid tonne kalu.