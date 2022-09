Mööbel tuleb kodus paigutada nii, et see ei takistaks radiaatorist tuleva sooja õhu liikumist. Veenduga, et selle vahetusläheduses ei oleks suurt mööblit nagu diivan või kirjutuslaud, mis õhu liikumist takistab. Lisaks on mööbli radiaatori vastas hoidmine jäme tuleohutusreeglite rikkumine.