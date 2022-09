UURING ⟩ Eesti kodudest pea veerandis on vähemalt üks tervist negatiivselt mõjutav tegur

«Me seostame õhusaastet sageli ainult õues olemisega, kuigi tavaliselt on see siseruumides palju suurem kui õues,» ütles VELUX-i Baltikumi juht Dmitrijs Astašonoks. Siseruumide õhku saastavad näiteks mööblist eralduvad osakesed, kasutatud värvidest lenduvad orgaanilised ühendid või toiduvalmistamisel tekkivad aurud.

Remondieelarvesse mahtumiseks määrab materjalivaliku sageli hind, kuid see ei tohiks olla ainus kriteerium. Lisaks hinnale on oluline hinnata mööbli ja viimistlusmaterjalide kvaliteeti ning seda, kui sõbralikud või ebasõbralikud need tervisele on. «Kvaliteedilt kokku hoides kahjustame suure tõenäosusega oma tervist ja maksame ravimite või erinevate tervist edendavate meetmete eest palju rohkem,» märkis Astašonoks.