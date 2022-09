PIDU LÄBI ⟩ Olukord Tallinna kinnisvaraturul muutub pinevamaks

See, et me kõik ootame sügist, sai selgeks juba juulis ning ega siin midagi muutunud pole. Eestlane on ikka kinnisvarausku, kuid muutunud ettevaatlikumaks ning mõtleb enne iga liigutust paar sammu ette. Nii on müügiperioodid läinud pikemaks ja tehingute teostamine aeglasemaks.