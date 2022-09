GALERII ⟩ Mustamäel valmib pealinna tuliseima nimega ultramoodne üürimaja

Laki 24/2 aadressile kerkivasse hoonesse tuleb 151 ühe- ja kahetoalist üüristuudiot ning lai valik elanikele mõeldud ühisalasid. Üürimaja arendatakse co-living stiilis – lisaks privaatsele köögi ja vannitoaga stuudiole on kõigil majaelanikel võimalik aega veeta ühises puhkeruumis, töötamisaladel, jõusaalis või õuealadel.

Hannes Tall, Scandium Livingu juht: «Ootame väga uue üürimaja valmimist. Täna ületab Tallinna üüriturul nõudlus oluliselt pakkumist. Kriitiliselt on puudu asjalikult sisustatud paraja suurusega korteritest, kus üürnikesse suhtutakse professionaalselt ja empaatiliselt. MAGMA Stuudiod oma 151 stuudioga aitab siin seda tühimikku hästi täita. Eriti Tallinnast väljastpoolt tulevatele elanikele on uude asukohta sisseelamisel ka ühisalad väga olulised. Need on kohad, kust leida uusi tuttavaid, vahetada kogemusi, teha koos trenni või arutada ka töisemaid teemasid.»

MAGMA Stuudioid ehitava Mitt & Perlebach juhatuse liikme Kristjan Mitti sõnul on ehitus kulgenud olenemata ehitusturgu raputavast turbulentsist plaanipäraselt. «Kohe sõja puhkedes kindlustasime hoone jaoks kõik olulised ehitusmaterjalid ja tänu sellele oleme saanud segamatult ehitada. MAGMA on kerkinud ootuspäraselt kiiresti ning püsime graafikus, et see kevade lõpus uutele üürnikele pidulikult avada.»

MAGMA Stuudiote arhitektid on Sirkel & Mall, sisearhitektuuri autor on Ace of Space.