Viimase kümnendi üks suurimaid elamuarendusi on valmis!

Pärnaõue esimeste elamute rajamist alustati 2008. aasta kevadel. Enam kui kümne aastaga on valminud 45 maja 740 korteriga, mis on koduks rohkem kui 1500 elanikule. Viimases etapis valmisid Pärnaõue rahulikuimas piirkonnas, Printsu teel, kolm kahekordset Pärnaõue Premium Star elamut. Esimestele klientidele on uued kodud juba üle antud.

«Pärnaõuest on kujunenud terviklik elupiirkond, mis on eriti sobilik lastega peredele ja aktiivset eluviisi harrastavale linnainimesele. Saame Bonavas öelda, et Pärnaõue on olnud üks meie eduloo alustalasid ning Premium Star kodud sobivad suurepäraselt lõpetama meie suuremahulist arendustegevust Pärnaõuel,» märkis Bonava Eesti tegevjuht Taavi Soorm. Viimase etapi valmimine pani punkti kogu Pärnaõue elupiirkonna arendamisele.