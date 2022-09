On alles tegelane! Rauduks tõmbas pikanäpumeest nagu magnetit

«Kaup tagastati kliendile rikkumatult, kuid selle kogumaksumus selgitatakse välja läbi videosalvestiste,» teatas juhtimiskeskuse juht Reiko Tääker, kelle sõnul on selliste juhtumite korral videosalvestise olemasolu äärmiselt vajalik, sest praktika näitab, et tihti on kätte saadud kaup vaid jäämäe veepealne osa tegelikust varguskatsest. Juhtunu ei jäänud aga ainsaks poevarguseks. Näiteks ka Rakveres tuli turvatöötajatel abistada politsei saabumiseni üht sealse toidukaupluse turvatöötajat, kes oli kinni pidanud isiku, kes tol päeval juba teistkordset varguskatset üritas.

Lisaks poodidele jäid pikanäpumeeste huviorbiiti ka ehitusplatsid. Nimelt tuvastas Reconeyezi videovalve Tallinnas ühe ehitusplatsi territooriumilt meesterahva, kes oli juba eelneval päeval samas kohas kinni peetud ning vahepeal politseile üle antud, sest ta oli üritanud kaasa võtta territooriumil asuvast prügikonteinerist raudust. «See on hea näide, et kui varas midagi soovib ei peata teda tihti ka vahele jäämine. Oluline on vältida aga kahju ja siin aitab enamasti just kiire teolt tabamine,» ütles G4S Eesti juhtimiskeskuse juht Reiko Tääker.