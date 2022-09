SOBILIK VÕI MITTE? ⟩ Pargipingid hõivanud vanemad sattusid kriitikatule alla: äärmiselt üleolev!

Lapsevanemad «reserveerisid» populaarses pargis kolm piknikulauda, kattes need linadega ja jättes pingile passiiv-agressiivse märkuse.

«Reserveeritud sünnipäevapeoks. Palun austage meie poolt eraldatud ruumi ja ärge kasutage meie laudu. Tegemist on 4-aastase peoga. Ära ole see, kes selle ära rikub. Aitäh,» seisis käsitsi kirjutatud teates.

Üks pargis viibinud ja olukorrast häiritud inimene postitas pildid ja kirjelduse juhtunust ka Redditisse, kus see pälvis palju tähelepanu. Postitust kommenteeris üle nelja tuhande inimese – peo korraldajate poolel olid väga vähesed.

«Rahvarohke avalik park kuumal laupäeval. Tundub äärmiselt üleolev. Park on avatud olnud 4 tundi ja neist pole jälgegi. Kõik ülejäänud lauad on täis,» kirjutas kohapeal viibinud inimene Redditisse, hiljem lisades: «Lauad olid kokku kuus tundi tühjad, enne kui saabus kärarikas seltskond koos kaasaskantava kõlariga.»

Pealtnägija sõnul keegi nende laudade taha istuda ei tihanud, kuid pered olevat oma suhtumist näidanud sellega, et istusid oma tekkidega laudadele väga lähedale.

Netirahvas võrdles kõnealust seltskonda muuhulgas nende inimestega, kes broneerivad basseinitoolid kell 7 hommikul, et ilmuda kohale kell 15.

«Mitmed inimesed oleksid jõudnud vahepealsel ajal neid toole kasutada. Kes on need inimesed, kes nii käituvad?» ei suutnud üks kommenteerija mõista.

«Ma saan aru, et nad tahavad olla kindlad, et neil on peol istekohti. Aga korraldades pidu avalikus pargis, ei tohiks takistada teistel neid pinke päev läbi kasutamast,» leidis teine.