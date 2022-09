HELDE KÄEGA ⟩ MacKenzie Scott annetab ülikallid luksushäärberid heategevuseks

Jeff Bezose endine abikaasa MacKenzie Scott pani küll lahutuse järel väga suure summa oma taskusse, ent see ei tähenda ilmtingimata seda, et rahakas naine kõike endale hoiaks. Hoopis vastupidi: helde käega MacKenzie suunab oma varanduse kohtadesse-projektidesse, millest lihtrahval reaalselt ka kasu on, kirjutab New York Post.