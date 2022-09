LUUBI ALL ⟩ 5 üürilepinguga kaasnevat riski, mida mõlemad osapooled jälgima peaksid

Eluruumi loomuliku kulumise kompenseerimine

«Euroopas on loomuliku kulumise hüvitamine väga levinud nähtus, sest välismaal üüritakse paljuski välja just uusi kortereid, mis on vastvalminud või värskelt renoveeritud. Need on sisuliselt tühjad valged karbid, kust puudub ka mööbel. Tänu sellele on hiljem lihtsam viidata toimunud muutustele,» räägib Lia Siht Rendinist, mis on kodu (välja) üürimise ja turvaliste üürilepingute sõlmimise lahendus. Ta täiendab, et Eestis on aga asjaolud teistsugusemad. «Meil on turul palju üürileandjaid, sest nad on saanud korteri kellegi käest pärandina. Valdavalt on tegemist vanade eluruumidega, kus loomulik kulumine on juba pikemat aega toimunud.»