PILDID ⟩ Pärnumaal on müüa imetabane mereäärne perekodu

Hoolikalt läbi mõeldud planeeringu ja kaasaegsete tehnosüsteemidega peamajas on köök, magamistoad, elutuba, rõdu, WC, vannituba ja saun. Kodusoojust jagavad majja paigaldatud õhksoojuspump ja ahiküte. Oma veepiirini on rajatud tee. Turvalisuse tagavad valve- ja videosüsteemid. Pärnu kesklinn on siit vaid 27 kilomeetri kaugusel!