Jäneda sügislaat paneb laadasuvele uhke punkti

Jäneda sügislaat on kandnud nüüdseks juba 16 aastat ehtsat laadatraditsiooni ehk siis õigustanud igati oma nime ning sellega meelitanud kohale kauplejaid ning ostjaid lähedalt ja kaugelt. Kel on koolilapsele spordiriided või -jalatsid ostmata, hoidistamiseks purgikaaned puudu või on kavas koduaeda osta uusi põõsaid-puid, leiab soovitu just laadaplatsilt. Mitusada kauplejad toovad müügiks nii köögi- ja puuvilju, kodus valmistatud liha- ja kalatooteid, suure valiku kõigest värskest ja värvilisest, mida pakub sügisene aed. Aeg on varuda kodumaist mett, küüslauku ja Peipsi-kandis kasvatatud sibulat, mis sügisel ja talvel aitavad eemale peletada külmetus- ja viirushaigusi.