Neli levinud olukorda, kus noored lepivad lubamatult ebaõiglase kahjuga

ERGO kindlustuse statistika näitab, et üleüldiselt on juristilt abi küsimine tõusutrendis. Keskmine õigusabikulude kindlustuse klient vajab õigusnõu vähemalt korra kahe aasta jooksul. Järjest rohkem on aga neid üle 20-aastaseid noori, kes on julgenud pöörduda juristi poole, sest on targalt tajunud, et neid on üritatud justnimelt nooruse pärast ebaõiglaselt ära kasutada.

«Õiguslik asjade klaarimine tähendab reeglina kellegagi ühendust võtmist, silmast silma kohtumist ja vaidluste pidamist. Seetõttu soovivad inimesed selliseid konfliktseid olukordi vältida. Vaidlustele käega löömise põhjuseks on enamasti info ja enesekindluse puudumine ning vähene suhtlusjulgus ning sageli kiputakse neid tendentse justnimelt noorte peal ära kasutama,» ütles ERGO õigusabikulude kindlustuse portfelli juht Maiko Kalvet.

Kalvet tõi välja neli levinumat olukorda, kus noored ei teadvusta oma õigusi piisavalt ning eelistavad õiguse jalule seadmise asemel eluga edasi minna.

1. Suusõnalised kokkulepped ja tehingud

Kõik tehingud, sealhulgas laenu- ja ostusummad, tuleb alati tasuda ülekandega, mitte sularahas, et vajadusel oleks võimalik tehingut tõestada. Isegi oma sõbrale laenu andes tuleks see sobival moel fikseerida, näiteks elektrooniliselt SMS-i, e-maili, Messengeri või mõne muu suhtlusäpiga, kus mõlemad osapooled on tuvastatavad.

Lepingu võib sõlmida suuliselt, kirjalikult või mis tahes muus vormis, kuid suuliste kokkulepete probleemiks on nende tõendamine, seega soovitavad juristid lepingu sõlmida kirjalikult.