VIDEO ⟩ Näljane Nelik seni suurimast koostööst: ausalt öeldes oli see päris hirmus, aga heas mõttes

Asutajaliikme Marleeni sõnul sündis Näljane Nelik kaheksa aastat tagasi täiesti spontaanselt. «Noa restoranis sai kokku neli tüdrukut. Olime siis nii 17–18-aastased ning maksime toitude eest ise. See oli täiesti teistsugune kogemus, kui näiteks isa maksab arve kinni. Sealt tuli mõte, et ehk saab oma mõtteid vabas formaadis sõpradega jagada ning seal samas laua taga lõime Facebooki lehe, tegime kaanepildi ja panime nime,» räägib ta ning lisab, et sealt pall nii-öelda veerema läkski.