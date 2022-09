Eesti köögidisainer ausalt ja avameelselt: kuidas nende IKEA köökidega siis tegelikult on?

«IKEA hoiab end kaasaegsete trendidega ilusti kursis, pluss neil on alati midagi klassikalise stiili austajale. Seega, jah, ma ütlen, et võib osta küll IKEA kööke. Aga mõningaid asju peaks siiski enne ostmist endale selgeks tegema,» rõhutab köögidisainer.

Standardmõõdud

IKEA köökidel on omad standardmõõdud, mis ei ole Hiie kinnitusel meie Eesti köögisalongide mööbliga sarnased. Näiteks tööpinna sügavus on meil tavaliselt 600 mm, IKEA-l on see 635 mm. Erinevad on nii kappide sügavused kui kõrgused.

Täiskomplektid

IKEA-l on väljatöötatud täiskomplektid ehk inimene küll komplekteerib ise erinevatest detailidest köögi, kuid peab seejuures üldjuhul ostma ka IKEA köögitehnika. Vaid sellisel juhul on tehnika integreerimine köögimööbli sisse võimalik ja see käib disaineri kinnitusel reeglina väga kiiresti.

Mis läinud, see läinud

Hiie praktikas on olnud juhuseid, kus kliendile on paigaldatud juba aastaid tagasi IKEA köök ning kus hetkel, mil tekib vajadus kööki uuendada, ei leia ta IKEA tootenimistust aastaid tagasi ostetud köögiga samas stiilis elemente.

«IKEA käib trendidega kaasas ning vahetab aegajalt mudelite värvitoone. Ja see mis on müügist maas, on täiega maas. Veab nendel, kes võib olla mõne teise inimese käest omale puuduvad detailid saavad,» toonitab disainer.