Läbi miljardite tähtede poole! Dubais valmiv kuurort viib su maapealsele kosmosereisile

Kui kõik läheb plaanipäraselt ja kui Moon World Resorts Inc peaks Dubai linnaga ametlikult käed lööma, valmib ennenägematu kuukuurort juba 48 kuu pärast. Tegijate prognooside kohaselt peaks omanäoline kuurort meelitama aastas ligi 2,5 miljonit külastajat. Projekti disainerid seavad selle lati 10 miljoni külastaja juurde aastas. Kuurordi ehitus maksab hinnanguliselt 5 miljardit dollarit ehk ligemale 4,92 miljardit eurot.

Kuu-kujulisse puhkekuurorti on lisaks kavandatud tervisekeskus, ööklubi, kontserdisaal, spaa ja palju muud põnevat. Mis veelgi enam: kuurorti on kavandatud 300 elamupinda, milledel nimeks Sky Villas. Kõnealuseid pesapaiku on võimalik osta ja ka välja üürida. Villade omanikest saavad ostu järel automaatselt sealse eraklubi liikmed, vahendab UniLad.