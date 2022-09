PILT SELGEKS ⟩ Mida teha, kui laenumaksed hakkavad üle jõu käima

«Kõige olulisem on kohe probleemiga tegeleda ja pangaga, kellelt oled laenu võtnud, ühendust võtta. Mida kiiremini reageerid, seda suurem on võimalus saavutada mõlemale osapoolele sobiv kokkulepe,» soovitab Hakiainen. Me laename vastutustundlikult ning hindame kliendi krediidivõimekust hoolikalt. Oluline on, et kliendi elukvaliteet säiliks ja talle jääks pärast laenukohustuste täitmist kätte piisavalt raha. «Kui aga laenu tagasimaksmisega on tekkimas probleem, siis pöördu esimesel võimalusel ise meie poole. Küsi nõu ja soovitusi, kas ja kuidas meie saaksime sind aidata,» lisas Hakiainen. Ennetamine on esimene samm, et sinu kohta ei tekiks märget maksehäireregistrisse.