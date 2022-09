KINNISVARAEKSPERT ⟩ Hinnad näitavad, et Mustamäest on saamas kesklinna osa

Saku, Saue ja Keila ning mõned teised väikelinnad on muutumas Tallinna äärelinnadeks, kus uusarenduste ruutmeetri hind läheneb 4000 eurole.

Jaanus Lauguse sõnul on Kristiine juba kesklinnaga kokku kasvanud ning nüüd liigub selles suunas ka Mustamäe. «Mustamäed ei saa enam kuidagi endise äärelinna või getoga võrrelda. Mustamäe on saanud väga soositud aadressiks, asudes kesklinna tuiksoontele väga lähedal. Seal on väljakujunenud keskkond, tugev infrastruktuur koolide ja kaubandusega ning piisavalt rohealasid,» rääkis Laugus.

«Seetõttu küsisid arendajad Mustamäe hinnatumates piirkondades uute korterite eest ka seni kõrget, 4000-euroni ulatuvat ruutmeetrihinda. Nüüd tuli aga kinnisvaraturul tihti suunda näitav Merko eelmisel nädalal Mustamäel välja Tihase korteriarendusega, kus hinnad algavad enam kui 4500-st eurost ruutmeetri kohta,» kirjeldas Laugus.

Vaadates linna arengut, siis endistest nõukogudeaegsetest mägedest on Lauguse sõnul saamas sisuliselt Tallinna kesklinna osad. Ümbritsevatest hea ühendusega asumitest nagu Saku, Saue, Kehra ja Keila on sisuliselt kujunemas Tallinna äärelinna alad, mis on tegelikult pealinnast privaatsemad ning paljuski uuemate ehitistega.

«Sellele vastavalt küsitakse näiteks Sauel ja Sakus sarnaselt uue korteri ruutmeetri eest 3500-3900 eurot. Keilas on uute korterite hinnad kümmekond protsenti odavamad, aga ikkagi selgelt üle 3000 euro. Vanemate korterite hinnad on uueks äärelinnaks muutuvates piirkondades olenevalt remondist ja vanusest 2000-3000 €/m2 vahemikus,» rääkis Uus Maa juht.

Lauguse kinnitusel panevad pealinna ja selle ümbruse kõrged hinnad ja suurem ootus privaatsusele inimesi väiksematesse ja kaugematesse kohtadesse kolima. «Seda eelkõige hea ühenduse olemasolul pealinnaga. Kui seni oli Tallinna ümber 30-kilomeetrine niiöelda kinnisvara kuldne ring, siis nüüd on see laienenud. Isegi Rakveres elavad inimesed käivad Tallinnas tööl, kuna maantee-ühendus on mugav ja kiire,» kommenteeris Laugus.